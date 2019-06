Rui Moniz apresentou candidatura às eleições do Grupo Desportivo Comercial no próximo dia 17 de julho. Objetivos passam por salvar o clube e garantir a continuidade do Azores Rallye no Europeu de ralis

Assegurar a estabilidade e a continuidade do Grupo Desportivo Comercial (GDC) e a manutenção do Azores Rallye no Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa) são os dois grandes desígnios que sustentam a candidatura de Rui Moniz às eleições do clube que estão marcadas para o próximo dia 17 de julho.



O agora candidato, que assegura não estar à procura de apoios de ninguém que esteja ou tenha estado ligado ao clube, mas que pretende unir todos os associados do GDC, anunciou ontem a sua candidatura ao cargo de presidente, determinando como objetivos da sua iniciativa “dar um sinal claro que existem pessoas que estão dispostas a trabalhar para assegurar a continuidade, por uma lado, do clube, por outro da sua principal prova, mas quero fazê-lo sem alaridos, de uma forma positiva, construtiva, inclusiva e de uma forma credível, com ideais claras sobre o que deve ser o futuro do clube e do rali”.







Ler mais na edição desta quinta-feira, 27 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental