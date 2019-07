Rui Moniz garante rali no Europeu até 2022

Em comunicado de imprensa, o único candidato ao GDC refere ter tido uma conversa “muito positiva” e que existe um princípio de acordo para a manutenção do Azores Rallye como prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (ERC, na sigla inglesa) para o próximo triénio (2020/22).No entanto, a continuidade do rali está dependente do desfecho do processo eleitoral, apesar do responsável pela promoção do ERC ter tranquilizado a candidatura de Rui Moniz, depois de ter tomado conhecimentos dos objetivos e plano de ação para o Grupo Desportivo Comercial.