Rui Melo estreia no Pico 'Das Montanhas Profundas'

De acordo com nota, esta é a do terceirense Rui Melo na ilha montanha e vem no seguimento da programação da sétima edição do Montanha Pico Festival, um projeto da MiratecArts.

Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts, refere, citado na nota, que Rui Melo “é um dos mais talentosos artistas desta geração açoriana. Não tem medo de comunicar através de traços contemporâneos nas suas telas, deixando-nos poemas ilhéus para cada apreciador decifrar o seu encanto”

Rui Melo é licenciado em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Foi premiado pela Sociedade Nacional de Belas Artes e representado em coleções na Áustria, Noruega, EUA e Portugal, incluindo nos Açores.

De terça a domingo pode visitar a galeria no Museu dos Baleeiros e apreciar a melhor da arte contemporânea em pintura produzida os Açores.

Ainda nas Lajes do Pico, também pode aproveitar para passar na Livraria Companhia das Ilhas, no Parque Âncora, que está a reeditar as obras de Álamo Oliveira com as capas de pinturas de Rui Melo.