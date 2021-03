Rui Cordeiro quer recuperar o Complexo Desportivo de São Gonçalo

O objetivo, adiantou o presidente e agora recandidato em conferência de imprensa no Estádio de Sao Miguel, é recuperar a antiga instalação desportiva que o clube deu, em 2007, em dação e cumprimento ao Banco Comercial dos Açores, como forma de pagamento da dívida.



O grande intuito é recuperar o espaço para a construção de um campo de futebol de 11 e de 7 para ali instalar toda a estrutura da formação do Santa Clara.



Rui Cordeiro disse que as negociações para a aquisição dos terrenos já estão a decorrer com a Oitante, empresa que detém aquele espaço.



Eleito presidente do clube, pela primeira vez, em 2015, Rui Cordeiro pretende continuar a consolidar o projeto financeiro e desportivo do clube, garantindo que enquanto for presidente vai defender a posição de 40% das ações e os interesses do Santa Clara na SAD.



Cordeiro garantiu que caso seja eleito "este será o meu último mandato", sustentando esta decisão por "imposições estatutárias", mas também por considerar que será "um fim de ciclo. Nove anos de dedicação ao clube é mais do que suficiente", realçou.



O programa eleitoral e a lista aos órgãos sociais do clube para as eleições que vão ser agendadas para o mês de maio vão ser apresentados até ao final do corrente mês. Rui Cordeiro deixou ainda o repto aos sócios que tenham uma visão diferente ou que constantemente têm visado o seu trabalho a "darem a cara" e a apresentarem-se ao próximo ato eleitoral.