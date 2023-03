Rui Cansado leva Portugal ao pódio

Domingo, no Pavilhão “Os Marialvas”, o ginasta micaelense superou o resultado da véspera na qualificação (tinha sido quarto classificado, com 19.990 pontos), garantindo o terceiro lugar do pódio na categoria de Individual Masculino.

“Rui entrou hoje (ontem) confiante na final e brilhou com um exercício cheio de expressão e leveza. Com um estilo muito próprio e uma coreografia recente, o ginasta superou em muito a pontuação de ontem (sábado), somando 20.550 pontos e conquistando o bronze”, revelou a Federação Portuguesa de Ginástica, numa publicação na rede social Facebook.



A prova foi ganha pelo atleta de Taipé, Lian-Jun Wei, que totalizou 21.050 pontos, secundado pelo italiano Francesco Sebastio, com 20.060 pontos.



Rui Cansado marcou ainda presença na final de Par Misto, juntamente com Tânia Almeida, não indo além do sétimo lugar, com um total de 18.550 pontos.



O par ucraniano constituído por Stanislav Halaida e Anastasiia Kurashvili, com 19.700 pontos, sagraram-se vencedores, seguidos pelos italianos Andrea Colnago e Elisa Marras, com 19.600 pontos.