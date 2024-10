Rui Cansado foi quinto no Mundial, em Pesaro

O atleta açoriano terminou o seu desempenho com 20.450 pontos, em prova ganha pelo espanhol Miquel Mane, com 21.750, seguido do japonês Mizuki Saito, com 21.400, e do italiano Davide Nacci, com 21.300.

Já na aerodance, o grupo de Rui Cansado, Tomás Amaral, Leonor Januário, Cláudia Pinheiro, Rafaela Damásio, Lara Faria, Neuza Rocha e Filipa Leite terminou em sétimo lugar, com os mesmos 16.850 da Ucrânia, com quem fechou o grupo de oito finalistas.

A Hungria venceu com 18.050, seguida da Roménia, com 17.550, e da Coreia do Sul, com 17.500.