Rui Bettencourt participa no encontro de presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia

A reunião visa articular posições entre as nove RUP em relação a várias questões marcantes da afirmação destas regiões, em particular o Quadro Financeiro Plurianual.





Rui Bettencourt participa ainda, juntamente com os presidentes das RUP, numa série de reuniões ao mais alto nível com diversos representantes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e dos Governos de França, Espanha e Portugal, adianta nota do Gacs.





Estas reuniões têm por objetivo sensibilizar todos os decisores europeus para a importância das Regiões Ultraperiféricas na União Europeia, bem como para as suas fragilidades permanentes e consequentes necessidades específicas de financiamento do seu desenvolvimento.





Esta segunda-feira, Rui Bettencourt participa ainda, com os presidentes das RUP, numa reunião de trabalho com Marja Rislakki, Representante Permanente da Finlândia, que preside atualmente à União Europeia.







Na terça-feira, os Governos das RUP encontram-se com o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Younos Omarjee.







Ainda neste dia, decorre uma reunião entre os governos das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e os governos dos seus Estados Membros - Portugal, Espanha e França -, que visa promover a defesa das RUP no Conselho Europeu.







Estas reuniões permitirão a Rui Bettencourt explicitar junto dos presidentes das RUP e das três instituições comunitárias implicadas na "aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para 2021 / 2027 – Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu - a posição açoriana de não aceitação dos cortes no financiamento da Política de Coesão, da Política Agrícola Comum e de Pescas e do POSEI, bem como a não aceitação da modificação da taxa de cofinanciamento comunitário de 85% para 70%".