Piloto da equipa Madeira Competições quer fechar época com “chave de ouro” no VIII Pico Play/AutoAçoreana Rali

O piloto Ruben Santos e o seu navegador Nuno Pereira vão estar à partida para o VIII Pico Play/AutoAçoreana Rali, sexta e última prova do Campeonato dos Açores de Ralis, com o objetivo de lutar por um lugar no pódio dos VSH(veículos sem homologação).

A dupla da equipa Madeira Competições encara a presença na corrida picoense como o fechar com chave de ouro uma época “muito positiva”, onde a revalidação do título regional dos VSH, no Rali Ilha Lilás, na Terceira, foi o ponto mais alto.

No comunicado de imprensa enviado às redações, Ruben Santos partilhou a sua paixão pela prova picoense: “Gosto muito do rali, os troços são particulares e específicos da ilha, num asfalto de características próprias e traiçoeiras que tornam esta prova desafiante para qualquer piloto. Pena haver partes repetidas de outras edições”, lamenta, contudo o piloto.

Com o título no bolso, o piloto natural da Madeira parte apostado em manter o rendimento e quer terminar no pódio, sabendo de antemão que é “um rali com especificidades únicas das restantes provas do campeonato, com troços de asfalto ‘instáveis’ e com muita gravilha solta que se tornam o grau de dificuldade grande para pilotos e máquinas, para muitos é uma espécie de rali de terra mas no asfalto!”



Ruben Santos gostava que o rali se alargasse a toda a ilha do Pico, não ficando apenas concentrado no concelho da Madalena: “Numa ilha grande com muitas boas estradas, é um apelo que fazemos aos restantes dois munícipes que se voltam a juntar e organizar juntos o Rali do Pico, que tão importante é para a economia da ilha”.

A Madeira Competições agradece o apoio da Casa Batista, RiberCombustíveis, Arquipeças, Olipes, Natália Maré Seguros, Chá Gorreana, Multipeças, Clínica Veterinária do Nordeste, Estação de Serviço Lopes, AMP Desportos, ACBRacing, Transinsular, Paulo Amortecedores, DecoRacing e Cromax.