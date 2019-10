Rúben Neves diz que o Luxemburgo pode causar problemas a Portugal

"Vamos defrontar uma equipa que pode ser uma surpresa. Uma equipa bem organizada, com um bom fio de jogo. Não podemos cair no erro de achar que o jogo com o Luxemburgo vai ser fácil. Já provou que pode causar problemas", afirmou Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Neves ‘fugiu' à questão de uma possível titularidade frente ao Luxemburgo, mas confessou que gostaria de marcar o seu primeiro golo pela seleção nacional, algo que não conseguiu fazer nas 13 vezes que vestiu a camisola das ‘quinas'.

"Tenho a certeza de que o selecionador vai apresentar o melhor ‘onze' para vencer o Luxemburgo. Todos os jogadores estão preparados para jogar. Claro que tenho a ambição de marcar, mas o mais importante é ajudar a seleção a vencer", disse o jogador de 22 anos.

O médio formado no FC Porto saiu ainda em defesa de Bernardo Silva, que em Inglaterra foi formalmente acusado de alegado racismo pela federação local, devido a uma publicação nas redes sociais.

"É um absurdo. Quem conhece o Bernardo sabe o tipo de pessoa que ele é. Uma pessoa excelente e muito brincalhão. Não faz sentido o que tem passado em volta do Bernardo", considerou.

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, Mário Rui e William Carvalho falharam o treino de Portugal, devido a problemas físicos, e estão em dúvida para o embate com o Luxemburgo.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, num jogo com início marcado para as 19:45 e que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski, e defrontam a Ucrânia, que lidera o Grupo B, em Kiev, na segunda-feira.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o Grupo B com 13 pontos, seguido de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.