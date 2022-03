Rúben Dias está lesionado e deve desfalcar Portugal nos ‘play-off’ do Mundial2022

“Sim, tem uma lesão. Quatro a seis semanas [de fora], sim. Acontece durante a temporada e outros dos nossos melhores jogadores também estiveram fora alguns meses. É o que é, não vou chorar e temos outros jogadores disponíveis”, disse o técnico espanhol Pep Guardiola, em conferência de imprensa.

Na terça-feira, o habitual titular no eixo da defesa dos campeões ingleses foi substituído ao intervalo do jogo no terreno do Peterborough, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, que os ‘citizens’ venceram por 2-0.

O defesa central, de 25 anos, é um dos indiscutíveis para o selecionador luso, Fernando Santos, mas, muito provavelmente, não vai recuperar a tempo de integrar a equipa das ‘quinas’, que defronta os turcos no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença a Turquia, Portugal segue para a final do caminho C dos ‘play-off’, defrontando, no mesmo palco, cinco dias depois, o vencedor do embate entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte.

No duelo com os turcos, além de Rúben Dias, o campeão europeu em 2016 não poderá contar com o lateral João Cancelo, que alinha igualmente nos ‘citizens’, e o médio Renato Sanches, do Lille (França), ambos devido a castigo.

O também lateral Nélson Semedo, que representa o Wolverhampton, de Inglaterra, será outra das baixas para Portugal, uma vez que vai estar ausente dos relvados pelo menos um mês.

A 24 de fevereiro, o antigo jogador de Benfica e FC Barcelona, de 28 anos, foi substituído à passagem do minuto 61, no encontro com o Arsenal, para a Liga inglesa, vencido pelos londrinos (2-1).

Três dias depois, Semedo não foi convocado pelo treinador luso Bruno Lage para o confronto com o West Ham, que também resultou em derrota (1-0), em Londres, sendo que, só hoje, o técnico deu conta do tempo que o jogador vai estar sem competir.

“Ele [Nélson Semedo] ficará fora pelo menos um mês. Vamos ver como é que ele vai evoluir, mas essa é a notícia, por enquanto. Ele estará um mês de fora”, revelou Bruno Lage, citado pelo site do clube britânico.