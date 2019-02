Rua do Hospital com melhor circulação e nova rede de águas pluviais

A vereadora da autarquia da Praia da Vitória, Raquel Borges, anunciou que já teve início as obras de requalificação urbana da rua do Hospital, na Praia da Vitória, ilha Terceira, sendo que as mesmas irão decorrer em duas fases, “para evitar dificuldades e constrangimentos de acesso aos estabelecimentos comerciais nela localizados, nomeadamente a clínica médica”, disse citada em nota de imprensa.

A empreitada iniciou após a reabertura à circulação automóvel da rua Conselheiro Constantino José Cardoso e tem em vista a correção dos desníveis que se verificam entre a estrada e o passeio, bem como a construção de uma nova rede de águas pluviais.





De visita às obras, a vereadora com competência em matéria de Obras e Património Municipal, salientou que a rua do Hospital “será intervencionada por duas fases”, uma vez que a localização de uma clínica médica no local obriga a “evitar dificuldades e constrangimentos de acesso” dos utentes à mesma.





Raquel Borges frisou que as obras em curso fazem parte do Plano de Requalificação das Ruas do Centro Histórico, apresentado no início de 2018 e que prevê um investimento que ascende os 296.000 euros na requalificação da rede viária municipal no centro da cidade.





No âmbito deste Plano, recorda a autarquia na mesma nota, foram intervencionadas a rua Comendador Francisco José Barcelos, a rua da Artesia e a rua Conselheiro Constantino José Cardoso, sendo que esta última “encontra-se concluída”.





Do Plano de Requalificação das ruas do Centro Histórico, com o arranque da empreitada da rua do Hospital, fica apenas por iniciar a intervenção na Praceta Teotónio Machado Pires.