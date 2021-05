“Rota dos Impérios” vence OPJ da Horta 2020/2021

Em segundo lugar, ficou o projeto “EcoFAIALógico” com 47 votos e, na terceira posição, com 29 votos, ficou o “PetFriendly”.





Recorde-se que estes três projetos passaram todas as fases do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), promovido pela Câmara Municipal da Horta.





Segundo nota, o projeto vencedor enquadra-se na categoria 'Cultura e Tradições' e, de acordo com a descrição do seu proponente, consiste na criação de uma “Rota pelos Impérios da ilha do Faial, dando a conhecer as festividades do Divino Espírito Santo, bem como as suas tradições, gastronomia, histórias e respetivas lendas”.





Este ano foram apresentadas cinco propostas e passaram à fase de projeto as três que estiveram a votação.





Este mecanismo de participação pública iniciou-se, em 2015 na Horta, tendo sido vencedor o projeto do "Ginásio ao Ar Livre dos Capelinhos".





No ano passado, o projeto vencedor e já implementado foi o "H2O – ESMA".