Rosa Coutinho Cabral em Óbidos para ciclo de cinema na casa José Saramago

A Casa José Saramago, em Óbidos, vai exibir filmes de Rosa Coutinho Cabral, num ciclo marcado para todas as quartas-feiras até ao dia 11 de setembro e que contará com a presença da cineasta.

A mostra de cinema de Rosa Coutinho Cabral vai levar oito filmes da cineasta dos Açores à Casa José Saramago, num conjunto de sessões que arrancam na quarta-feira com “Cães Sem Coleira”.

O documentário realizado a partir da história de António Feliciano chama a atenção para o papel que o cinema ambulante desempenhou na divulgação da Sétima Arte em Portugal e na expansão das salas de cinema.

No dia 28 será tempo para ver “Lavado em Lágrimas”, o drama de um jornalista que se deixa fascinar pela neta de um protagonista de uma reportagem que está a trabalhar.

“Arriverderci Macau”, uma viagem guiada pelo arquiteto Manuel Graça Dias aos locais onde perdura a obra do arquiteto Manuel Vicente, em Macau, será exibido no dia 04 de setembro.

Finalmente, no dia 11 do próximo mês, o ciclo despede-se com “Coração Negro”, filme vencedor de prémios em festivais como os de Krajina, San Francisco ou no Caminhos Film Festival.

A montanha vulcânica e as festividades da Ilha do Pico são o pano de fundo para o filme que encerra o ciclo com entradas grátis e sessões marcadas sempre para as 18:00, com a presença da cineasta.