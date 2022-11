Ronaldo lidera todos os 'rankings' lusos, exceto o dos golos

Depois de quatro fases finais disputadas, de 2006 a 2018, Ronaldo soma sete golos, à média de 1,75 por edição, registo insuficiente para superar o ‘rei’ Eusébio da Silva Ferreira, que conta nove, em apenas uma presença.

Melhor marcador em 1966, edição em que Portugal cumpriu a sua estreia, conseguindo aquele que é ainda o melhor resultado da sua história, Eusébio tem, porém, a sua liderança em risco, já que Ronaldo vai em 2022 para a sua quinta participação.

O jogador do Manchester United precisa de dois golos para igualar o ‘Pantera Negra’, sendo que, em quatro presenças, só na última, em 2018, atingiu essa marca (quarto), depois de só ter marcado por uma vez em 2006, 2010 e 2014.

Se não manda nos golos, Cristiano Ronaldo lidera todas as outras tabelas, com presenças em quatro edições e utilização nas quatro, para um total de 17 jogos, sempre como titular, e 1.474 minutos em campo.

No que respeita a convocatórias para Mundiais, o jogador nascido em 05 de fevereiro de 1985, há 37 anos, soma mais uma do que um quarteto, composto pelo guarda-redes Beto e os defesas centrais Ricardo Costa, Bruno Alves e Pepe.

Apesar de tudo o que tem sido a época de 2022/23, Ronaldo estará, com toda a certeza, nos eleitos lusos para o Mundial2022, para uma quinta presença, que o vai deixar, provavelmente, com Pepe como único perseguidor direto, com quatro.

Dos 23 jogadores com duas, o guarda-redes Rui Patrício e os médios William Carvalho e João Moutinho são candidatos a uma terceira presença e a juntarem-se no terceiro lugar do ‘ranking’ a Beto, Ricardo Costa e Bruno Alves.

Em matéria de jogos, Ronaldo já surge destacadíssimo, com 17, e é secundado por seis jogadores que já ‘arrumaram as botas’, nomeadamente Simão (11), Ricardo Carvalho e Figo (ambos com 10) e Pauleta, Petit e Tiago (todos com nove).

O ‘perigo’ também não vem do oitavo do ‘ranking’, já que Pepe pode, no máximo, aumentar o seu pecúlio de oito para 15, sendo que precisaria de cumprir sete jogos na edição 2022, que será, como toda a certeza, a sua última, aos 39 anos.

Mais abaixo, são fortes candidatos a ascender ao ‘top 10’ de presenças jogadores como William Carvalho e João Moutinho, que contam seis encontros disputados.

Em matéria de presenças no ‘onze’, Ronaldo, que nunca foi suplente utilizado, lidera com os mesmos 17 jogos, e um avanço ainda mais significativo, já que o segundo é Ricardo Carvalho, com 10, seguido de Figo e Pauleta, os dois com nove.

No quinto posto, segue Pepe, que, com oito jogos como titular, é forte candidato a instalar-se no segundo posto, logo atrás da inacessível liderança.

Ronaldo é também, naturalmente, o futebolista luso com mais minutos em Mundiais, sendo que, com um total de 1.474 minutos, é o único que já ultrapassou a barreira dos mil, numa liderança muito confortável.

Ricardo Carvalho (930 minutos), Figo (801), Pauleta (682), Ricardo e Fernando Meira (ambos com 660), Petit (652), Bruno Alves (630) e Simão (624) são os jogadores que se seguem na tabela, sendo que já nenhum deles está em atividade.

Como nas outras tabelas, Pepe é o segundo dos jogadores em atividade, com 623 minutos, pelo que lhe basta um jogo completo para saltar do 10.º para o quarto lugar e dois para subir ao pódio.

Em relação aos golos, Eusébio tem, em menos 11 jogos e 934 minutos, uma vantagem de dois golos sobre Ronaldo, que, por seu lado, soma mais três do que Pauleta, o último do pódio, com quatro. Seguem-se os ‘magriços’ José Augusto e Torres, ambos com três.

Pepe, que marcou o último golo luso em Mundiais, no desaire com o Uruguai (1-2), nos oitavos de final da edição de 2018, é o único, além de Ronaldo, que pode voltar a marcar.

No que respeita aos guarda-redes, Rui Patrício é o que também mais golos sofridos, num total de 10, nos mesmos cinco jogos de José Pereira, o segundo da tabela, com sete. O terceiro é Ricardo, que sofreu cinco, em sete embates.