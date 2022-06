Romeiros homenageados na Praça do Emigrante

O Dia da Região foi assinalado na Praça do Emigrante da Ribeira Grande pela Associação dos Emigrantes Açorianos.



Conforme refere uma nota de imprensa, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, foram homenageados os romeiros da ilha de São Miguel pelos seus 500 anos, através da colocação de uma placa alusiva na Praça do Emigrante.

Alexandre Gaudêncio destacou a iniciativa e defendeu a realização de mais comemorações na Praça do Emigrante, porque “o objetivo desta praça é ser um local de atração turística, mas sem esquecer a sua essência que é a de promover eventos como este, evocativos da nossa memória coletiva”.



Refira-se que a Associação dos Emigrantes Açorianos, presidida por Rui Faria, tem um protocolo com a autarquia da Ribeira Grande e que, segundo Alexandre Gaudêncio, tem sido fundamental para dar a conhecer aquele espaço e para trazer mais pessoas à cidade.

Por isso, afirmou o presidente da Câmara da Ribeira Grande, “foi feliz a coincidência desta homenagem aos romeiros de São Miguel e o Dia dos Açores”, uma vez que “as nossas romarias são indissociáveis do nosso sentimento de açorianidade”.

O Dia da Região na Praça do Emigrante contou com uma exposição fotográfica intitulada “500 Anos de Romarias Quaresmais: Memórias de Laudalino da Ponte”, que mostra algumas dezenas de fotografias pertencentes ao acervo da Santa Casa da Misericórdia da Maia.

Nesta exposição fotográfica, o visitante pode ficar a conhecer melhor esta secular tradição através dos momentos mais marcantes das romarias, como as caminhadas, os convívios em família e as visitas às igrejas da ilha de São Miguel.