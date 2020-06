Roland Garros vai decorrer entre 21 de setembro e 11 de outubro

Inicialmente previsto para o período entre 24 de maio e 07 de junho, o torneio de terra batida mais importante do calendário do ténis mundial foi suspenso devido à crise sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19.

Hoje, a Federação Francesa de Ténis (FFT) formalizou as novas datas do torneio parisiense, numa decisão que engloba as associações masculinas (ATP) e femininas (WTA) do circuito, e a Federação internacional (ITF).

“Ao ‘Grand Slam’ parisiense foi dada uma semana extra de competição, o que significa que o torneio de qualificação pode disputar-se a partir de 21 de setembro”, indica a FFT.

Em comunicado, a FFT explica que a qualificação vai decorrer entre 21 e 25 de setembro, seguindo-se o quadro principal entre 27 de setembro e 11 de outubro.

“Com o propósito de agir responsavelmente, a FFT está a trabalhar com o governo francês no sentido de preparar o torneio com todas as medidas adequadas para garantir a saúde e segurança de todos”, refere a nota federativa.

A FFT congratula-se ainda com a extensão do período para o torneio, justificando que é um privilégio manter o formato de Roland Garros e que a pré-qualificação pode ajudar no apoio a tenistas financeiramente afetados pela pandemia.