Roberto Monteiro é o mandatário da candidatura do PS à Câmara da Praia da Vitória

Roberto Monteiro é atualmente quadro superior da empresa EDA e foi presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória entre 2005 e 2017.

Para Berto Messias, “a aceitação do convite muito nos honra. Estamos a construir equipas e projetos agregadores, que tenham visão e inovação para o futuro do concelho, e Roberto Monteiro, pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos seus mandatos como presidente de câmara e pelo amor e orgulho que tem por esta terra, representa essa dinâmica que queremos imprimir, ou seja, respeito pelo passado, conhecimento profundo do presente, para melhor preparar o futuro, com ambição e com muito orgulho na Praia da Vitória”, disse o candidato do PS, citado em nota.

“Entre 2005 e 2009 tive o prazer e honra de ser chefe de gabinete do Roberto Monteiro na câmara municipal, onde conseguimos construir as bases de um projeto verdadeiramente transformador do concelho, como o Fundo de Coesão Rural de apoio às instituições, a nova marginal da Praia da Vitória, a rede de pavilhões nas freguesias, o projeto educativo do concelho ou o projeto de inclusão social de redução de assimetrias e coesão foram desenhados e implementados nesse período, o que muito me orgulha”, acrescentou Berto Messias.

Saliente-se que o mandatário tem como função a representação institucional das listas, sendo responsável pelo cumprimento dos procedimentos administrativos e legais junto das instâncias reguladoras do ato eleitoral.