PSD

Rio "tranquilo" e "confiante" na vitória embora admita que "nunca se sabe"

O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou-se este sábado “confiante” numa vitória na segunda volta das eleições diretas do partido, embora admitindo que “nunca se sabe”, e garantiu estar “tranquilo como em todas as eleições”.