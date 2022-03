Rio testa positivo e falha reuniões de Conselho de Estado e Conselho Nacional

“Apesar de apresentar sintomas muito ligeiros, de acordo com as normas da DGS em vigor, terá de permanecer em isolamento nos próximos dias”, refere um comunicado do PSD, em que se acrescenta que Rio também não irá às reuniões de terça e quarta-feira da Comissão Permanente da Assembleia da República.

De acordo com fonte oficial social-democrata, Rio estaria com alguns sintomas ligeiros desde o fim de semana e decidiu, já em Lisboa, realizar um teste antes de participar na reunião do Conselho de Estado.

O presidente do PSD também não irá ao Conselho Nacional do partido, hoje pelas 21h00 em Ovar, que aprovará o calendário para a sua sucessão.

No entanto, o PSD confirma, no comunicado, que a reunião se realizará mesmo sem a presença do seu presidente.