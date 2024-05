Ricardo Pacheco reconduzido na presidência do Santa Clara

Ricardo Pacheco foi reconduzido para um segundo mandato à frente do Clube Desportivo Santa Clara, e com aprovação por parte da grande maioria dos sócios eleitores, apesar de o número de votantes ter ficado abaixo das duas centenas de pessoas no total.

As urnas para a eleição dos órgãos sociais para os próximos três anos estiveram ontem abertas entre as 09h00 e as 19h00, na sede do clube, em Ponta Delgada. Após o fecho das votações e contagem de votos, a lista A, encabeçada por Ricardo Pacheco, foi eleita por larga maioria com 211 votos a favor da continuidade, 13 votos contra e um em branco.

Os órgãos sociais do Santa Clara para o próximo triénio permanecem com Eduardo Medeiros como presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG), secundado por Luís Cabral, Maria Luísa Bairos e contando ainda com Nuno Couto e Alfredo Azevedo como secretários. Na direção mantém-se Ricardo Pacheco, tendo como presidente-adjunto Paulo Clemente Raimundo e vice-presidentes Ana Luísa Fraga, Sara Simas, Paulo Borges e João Tadeu Ricardo. Carlos Correia é secretário-geral da direção, que tem ainda como suplentes Virgílio Paz Ferreira e Tiago Mota Rosa.

O conselho fiscal é presidido por Paulo Almeida, ficando Pedro Pacheco como vice-presidente, Jaime Mourato como relator e tendo ainda como suplentes António Alves e Fernando Cordeiro.

Aquando da revelação do resultado das eleições, Ricardo Pacheco agradeceu a confiança dos votantes e instou como palavras de ordem a “união” e a “sustentabilidade” no clube.



“O Santa Clara que eu espero deixar é um Santa Clara a crescer como cresceu nestes últimos três anos”, esclareceu o presidente, aludindo ao projeto de continuidade que tem vindo a ser traçado. “Se conseguirmos fazer o mesmo destes três anos significará que temos 40 a 50 miúdos na academia de estudo, a estudar e praticar futebol. Teremos uma alimentação ainda mais reforçada para outros miúdos e muitas outras pessoas portadoras de deficiência estarão connosco a praticar desporto”, exemplificou.



“Quando cheguei ao clube, o Santa Clara tinha cerca de 1 500 sócios. Neste momento vamos com cerca de 2400. Temos esse desígnio [de fazer crescer o número de sócios] e não tenho dúvidas de que nos próximos anos o Santa Clara chegará a ter entre 5 mil e 10 mil sócios”, auspiciou ainda Ricardo Pacheco.