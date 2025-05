Ricardinho diz que sequência de vitórias ‘dá confiança’ para a época

O médio do Santa Clara Ricardinho considera que o facto de a equipa ter ganho todos os jogos da pré-temporada “dá confiança para o que se avizinha”, com a estreia dos “encarnados” de regresso à I Liga agendada para o próximo domingo, 11 de agosto, no reduto do Estoril.

As declarações do jogador de 25 anos foram proferidas após o último jogo de preparação da equipa sénior (vitória por 1-3 frente à equipa B do Benfica, na manhã do passado sábado, no Benfica Campus, no Seixal).



Na ocasião, o jogador, a caminho da quarta época ao serviço dos açorianos, assinalou que “foi mais um excelente teste para a nossa equipa”, acrescentando que “nestes jogos de pré-temporada o mais importante é consolidar as ideias, ganhar ritmo competitivo e criar uma ligação forte entre todos”.



De recordar que, na pré-temporada, o Santa Clara foi totalista de vitórias nos sete jogos realizados, dois deles frente à formação de Sub-23 e os restantes contra Sporting de Braga B, Penafiel, Boavista, Rio Ave e Benfica B.

Apesar da sequência de resultados positivos, Ricardinho (recuperado de lesão sofrida no final da época passada), apela a que o conjunto mantenha a consistência e o ritmo elevado demonstrado até agora.

“Temos de continuar a trabalhar no limite como temos feito até aqui, para continuarmos a melhorar e conseguirmos atingir os nossos objetivos”, advertiu o jogador, citado em comunicado pelo clube encarnado.

Depois de um dia de pausa (ontem) que se seguiu ao jogo no Seixal, a equipa do Santa Clara orientada por Vasco Matos regressa hoje aos treinos para preparar o embate frente ao Estoril, agendado para as 14h30 do dia 11 de agosto, no Estádio António Coimbra da Mota.