"Ribeira Grande tem mostrado vitalidade no setor imobiliário"

Alexandre Gaudêncio marcou presença na inauguração da loja ERA – Ribeira Grande e deu conta que ao longo do corrente ano, mesmo com as vicissitudes que são conhecidas devido à pandemia, “já deram entrada nos serviços camarários cerca de cinquenta novos pedidos de licenciamento de habitações", disse citado em nota.

O autarca sublinhou que “mesmo durante este período os nossos serviços não pararam e até melhoraram o tempo de resposta”, mas apostada que está em continuar a elevar a qualidade do serviço que presta, a Câmara da Ribeira Grande “está a preparar a desmaterialização dos processos de licenciamento, tendo adquirido um novo software para o efeito”, revelou.

Através deste investimento será possível “melhorar o tempo de resposta aos requerentes, privilegiando as comunicações eletrónicas”, frisou, dando conta também do trabalho que a Câmara da Ribeira Grande está a desenvolver no sentido de “concluir, a breve trecho, a Estratégia Local de Habitação, documento de trabalho que vai definir novas políticas de habitação".