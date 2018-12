Ribeira Grande investe na sinalética vertical das freguesias do concelho

As mais lidas

O presidente da Câmara da Ribeira Grande sublinhou, a propósito, que “o trabalho desenvolvido visa convidar à descoberta da Ribeira Grande através da identificação de pontos de interesse turístico, cultural, religioso, natural ou marítimo, entre outros, levando as pessoas a aprofundar a visita às freguesias.”

“Este projeto pretende facilitar o conhecimento histórico e apelar ao interesse turístico de todo o concelho, procurando despertar a curiosidade dos visitantes através de novas ferramentas identificadoras dos locais de interesse turístico existentes ao longo de todas as freguesias do concelho da Ribeira Grande”, referiu Alexandre Gaudêncio, citada na mesma nota.

De acordo com nota da autarquia, a nova sinalética pretende ser mais uma ferramenta estratégica de divulgação da Ribeira Grande como destino turístico e visa a definição de percursos temáticos que contribuem para a valorização do património histórico, cultural, arquitetónico e natural.

O município da Ribeira Grande está a investir na renovação da sinalética vertical nas entradas e saídas do concelho e das catorze freguesias, apostando numa imagem mais leve e com forte impacto fotográfico que remete para os principais pontos turísticos que podem ser visitados em cada uma das localidades.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok