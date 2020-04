Ribeira Grande ativa Fundo Emergência Abem Covid-19

De acordo com comunicado da Associação Dignitude, entidade promotora da iniciativa, um total de vinte seis autarquias já ativaram o Fundo Emergência Abem Covid-19 até ao momento.





"A pandemia Covid-19 vai levar muitas famílias a situações de carência económica que precisam da ajuda de todos nós para aceder a bens essenciais como os medicamentos. Por outro lado, há doentes de risco que necessitam de receber em casa os medicamentos hospitalares evitando deslocações a hospitais. Com a solidariedade de todos, a Emergência Abem Covid-19 vem dar resposta a quem mais precisa", refere Maria de Belém Roseira, embaixadora da Associação Dignitude, na mesma nota.



Este movimento solidário abre portas a todas entidades que se queiram juntar e apoiar os mais vulneráveis. Envolvidas no Fundo Emergência Abem Covid-19 estão, para já, as câmaras municipais de Alcobaça, Alfândega da Fé, Bombarral, Chaves, Constância, Estarreja, Estremoz, Felgueiras, Figueira da Foz, Mação, Mafra, Óbidos, Oleiros, Ourém, Ribeira Grande, Santa Cruz, Sardoal, Seia, Sertã, Soure, Vila Velha de Rodão. Aderiram igualmente a Junta de Freguesia de Cacia e a União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Sr.ª do Pópulo, Coto e São Gregório. Outras entidades referenciadoras são a Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda, a Conferência Vicentina São João de Deus de Pedrouços e a Fundação Nunes Barata.



A distribuição dos medicamentos hospitalares, entregues por mais de 20 hospitais, é assegurada pelo Fundo Emergência Abem Covid-19 o que permite aos cidadãos recebê-los nas suas casas ou, caso prefiram, numa farmácia local, evitando deslocações que coloquem em risco a sua saúde.

Por outro lado, o Fundo Emergência Abem Covid-19 divulgou que já conseguiu angariar 159.000 euros para ajudar famílias que tenham dificuldades de acesso a medicamentos.