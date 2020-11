Ribeira Grande assegura retoma do policiamento no centro histórico

“Optamos por dar continuidade a um projeto que já tinha sido implementado tendo em vista o reforço da segurança de pessoas e bens no centro histórico da cidade”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado em nota.

O presidente da autarquia realçou que a “retoma do policiamento presencial no centro histórico era um objetivo que pretendíamos manter e que foi possível agilizar aquando da última reunião com o subcomissário da PSP da Ribeira Grande".

“A salvaguarda de pessoas e bens é uma das nossas preocupações e esta medida vai ao encontro do sentimento de segurança que queremos transmitir às pessoas. A Ribeira Grande é um concelho seguro para se viver, mas nunca é demais manter a vigilância ativa para dissuadir quaisquer práticas menos próprias”, acrescentou.

O serviço de policiamento no centro histórico vai prolongar-se até ao final do corrente ano, sendo passível de renovação a partir de janeiro de 2021. “O que queremos é que as pessoas sintam que a PSP está na rua e atenta a quaisquer prevaricações. Se necessário for voltar a prolongar esta medida, não teremos dúvidas em fazê-lo”, vincou Alexandre Gaudêncio.