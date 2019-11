Ribeira Grande adere à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

O município da Ribeira Grande vai associar-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre entre 16 e 24 de novembro. Através do Centro de Promoção Ambiental, a autarquia tem agendadas várias iniciativas de sensibilização que visam incentivar a população em geral a reduzir os resíduos.

Com o tema “Mude os seus hábitos. Reduza os seus resíduos!”, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos pretende contribuir para um melhor ambiente através da promoção de ações de sensibilização sobre a gestão sustentável dos recursos e fomentar novos comportamentos nos hábitos de consumo, adianta nota de imprensa.







Na Ribeira Grande, a semana dedicada à prevenção de resíduos decorrerá de 18 a 22 do corrente, colocando o foco junto dos mais jovens ao fazer incidir a maioria das ações na comunidade escolar.





Assim, na segunda-feira, às 9h30, terá lugar uma ação de limpeza na praia do Monte Verde, enquanto na terça-feira será desenvolvida uma ação de sensibilização nas escolas que possuem cantinas, sensibilizando-as para a abolição das cuvetes de alumínio e incentivando ao uso de utensílios reutilizáveis, bem como à separação dos resíduos biodegradáveis verdes e consequente diminuição do desperdício alimentar.





Na quarta-feira, a equipa do Centro de Promoção Ambiental percorrerá algumas frutarias e mercearias do concelho com o intuito de apresentar medidas que visam a redução dos resíduos orgânicos que vão para aterro. Na ocasião, será entregue aos comerciantes um guia de compostagem como forma de valorização dos resíduos orgânicos domésticos.





Na quinta-feira, terá lugar uma ação de sensibilização para a abolição do plástico descartável e na sexta-feira, a partir das 9h30, o desfile de sensibilização ambiental percorrerá a rua direita.