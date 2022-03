Revista 100 Maiores Empresas dos Açores revela ranking de 2020

A sessão de lançamento irá ser transmitida online no site do Açoriano Oriental e na sua página na rede social Facebook, sendo a revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2020 distribuída juntamente com o jornal Açoriano Oriental de sábado, 11 de dezembro.





A sessão de lançamento conta com a presença do secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva e do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral.





Haverá também uma apresentação, pela Informa D&B, onde será feita uma caracterização do tecido empresarial regional com base no ranking das maiores empresas dos Açores em 2020. Como é tradição, durante a sessão de lançamento da revista 100 Maiores Empresas dos Açores, serão reveladas e distinguidas as 10 Melhores Empresas dos Açores no ano passado, bem como a Maior Empresa dos Açores.







Será ainda anunciado o Gestor do Ano 2020 e atribuído o Prémio Carreira.







As distinções da revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2020 são atribuídas por um júri presidido por Álvaro Dâmaso e do qual fazem também parte Mário Fortuna, Luís Anselmo, Paulo Gil André, José Luís Amaral, Ana Isabel Moniz e Teresa Tiago.





A revista 100 Maiores Empresas dos Açores 2020 aborda os desafios que a pandemia coloca ao futuro da economia açoriana, através de um conjunto de artigos de opinião por economistas, gestores, empresários e dirigentes associativos, bem como entrevistas e reportagens.





A revista 100 Maiores Empresas dos Açores é publicada desde 1985 pela Açormedia, tendo como parceiros a Informa D&B e a Baker Tilly, sendo a sessão de lançamento apoiada pelo Santander e pela Finançor.