Restaurantes abertos em Vila Franca até às 15 horas

Segundo disse Clélio Meneses, secretário Regional da Saúde e Desporto, em Vila Franca do Campo, serão “aplicadas medidas de Alto Risco, caso do teletrabalho e há uma alteração em relação aos estabelecimentos de restauração que passam a estar abertos até às 15 horas, mas os cafés continuam encerrados isto porque pela avaliação que foi sendo feita, a restauração consegue, de alguma forma, cumprir e garantir as regras de segurança”.





O secretário da tutela, disse, ainda, que o recolher obrigatório também continua durante a semana entre as 20h00 e as 05h00 do dia seguinte, porém “ao fim de semana será a partir das 17 horas e até às 05h00 do dia seguinte”.









O ensino à distância continua em Vila Franca, “com exceção do 1º e 2º anos do primeiro ciclos e dos alunos do 11º e 12 anos nas disciplinas com exames nacionais”.





Recorde-se que as medidas entram em vigor a partir das 00 horas de sábado, dia 8 de maio.