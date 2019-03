"Respostas sociais permitem às mulheres conciliar a vida profissional com a vida familiar"

A secretária regional da Solidariedade Social destacou, esta sexta-feira, em Angra do Heroísmo, o papel das instituições de solidariedade social e das respostas que disponibilizam para que as mulheres consigam conciliar a sua vida profissional com a vida familiar.

“Neste Dia Internacional da Mulher, é preciso reforçar a importância da igualdade de género e o papel relevante que as mulheres assumem na sociedade, não só como mães e cuidadoras, mas também como seres que gozam das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas”, defendeu Andreia Cardoso.