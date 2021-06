Resgate de tripulante de embarcação de pesca ao largo de São Miguel

De acordo comunicado, o homem de 35 anos, de nacionalidade portuguesa, encontrava-se a bordo do navio de pesca “Santo Onofre”, com bandeira portuguesa, que navegava a cerca de 85 milhas náuticas a sudoeste da ilha de São Miguel, necessitava de cuidados médicos devido a um trauma na face e no globo ocular com alterações da visão.





O resgate foi efetuado pela aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa que transportou o paciente para o Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, tendo sido, posteriormente transferido para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.





Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o CODU-MAR, um avião C-295, um helicóptero EH-101 da FAP e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.