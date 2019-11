Resgatada tripulante em navio a sudoeste da ilha açoriana de São Miguel

As mais lidas

Estiveram envolvidos nesta operação o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), bem como uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, para além da aeronave.

A Marinha resgatou esta sexta feira uma tripulante espanhola que se encontrava a bordo do navio mercante “Valencia Knutsen”, devido a queda a bordo, a cerca de 130 milhas náuticas a sudoeste da Ilha de São Miguel.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok