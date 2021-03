Republicanos deslocam-se à fronteira com o México preocupados com migrantes

A comitiva foi encabeçada pelo chefe da minoria republicana na Câmara dos Representantes federal, Kevin McCarthy, e deslocou-se a El Paso, cidade fronteiriça a oeste do Estado do Texas, para criticar as políticas migratórias que resultaram da mudança de governo e da chegada do democrata Joe Biden à Casa Branca.

“A crise está criada pelas políticas presidenciais da nova administração”, disse McCarthy, depois de visitar o Centro de Processamento da Patrulha Fronteiriça em El Paso e fazer um percurso privado, com os seus correligionários, ao longo da linha de separação entre El Paso e Sunland Park, no Estado do Novo México.

A visita contou com uma dezena de congressistas republicanos e decorreu a poucos metros do ‘muro privado’, onde se unem os Estados do Texas e Novo México com, do lado sul, o México.

Este é um local com significado para os republicanos, uma vez que aquele muro foi construído com donativos que chegaram a seis milhões de dólares (cinco milhões de euros), estendendo-se ao longo de um quilómetro, onde antes não havia qualquer barreiras entre os dois países.

O serviço de fronteiras dos EUA divulgou na semana passada que as detenções na fronteira com o México ascenderam, em fevereiro, a 100.441, o número mais alto desde pelo menos 2012.