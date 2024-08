Rentrée política do PSD na quarta-feira com discurso de Montenegro na Festa do Pontal

A tradicional Festa do Pontal regressa ao Algarve este ano, região que é um destino habitual de férias para muitos portugueses e estrangeiros, mas que neste dia é também destino para muitos sociais-democratas.

O início está marcado para as 19h00 e, já perto das 20h00, estão previstas intervenções Cristóvão Norte, presidente da distrital do PSD de Faro, e de Luís Montenegro.

Da Festa de Pontal fará ainda parte um momento musical, com um concerto de José Cid, num espaço que terá zona de restauração e convívio, segundo as informações do partido.

O ano passado, na rentrée política do PSD, o partido estava na oposição à maioria absoluta do PS, mas na sequência da Operação Influencer e a demissão de António Costa, as eleições antecipadas de janeiro deram a vitória à coligação liderada por Luís Montenegro, que chega agora ao Pontal como primeiro-ministro.

Na Festa do Pontal do ano passado, o agora primeiro-ministro propôs uma redução ainda em 2023 das taxas do IRS em todos os escalões, menos no último, uma medida que seria financiada pelo excedente da receita fiscal.

Este evento tem também sido marcado pela presença surpresa de personalidades do PSD, como foi o caso do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em 2022. Já no ano passado, foi a vez de o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do antigo líder do PSD Luís Marques Mendes terem marcado presença no Calçadão da Quarteira.