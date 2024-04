Remontada permite regresso ao segundo lugar

A equipa de Sub-23 do Santa Clara recuperou ontem, em Vila do Conde, o segundo lugar na segunda fase da Liga Revelação - Apuramento à Taça Revelação, ao vencer por 2-3 o Rio Ave, em partida da 13.ª e penúltima jornada.



A uma ronda do fim da competição, os “encarnados” de Ponta Delgada dependem de si próprios para conseguirem o apuramento para a final da Taça Revelação, onde já está o Sporting de Braga.



Em Vila do Conde, a equipa de Nuno Pimentel esteve a perder por 2-0 aos 34 minutos, mas a cambalhota no resultado acabou por surgir já perto do fim do jogo. Isaac, aos 36’, reduziu o marcador, tendo o jogador bisado, aos 42’, empatando a partida ainda antes do intervalo.



O golo da vitória surgiu aos 86 minutos, por intermédio de Jean.



Com esta vitória, o Santa Clara mantém o segundo lugar com mais dois pontos que o terceiro classificado, o Académico de Viseu e na próxima e última jornada, os “encarnados” recebem o Leixões no Complexo Desportivo das Laranjeiras.



Apuramento Taça Revelação

Resultados da 13.ª jornada

Leixões - Farense, 1-2;

Mafra - Portimonense, 1-2;

Sporting de Braga - Académico Viseu, 0-1;

Rio Ave - Santa Clara, 2-3.



Classificação

1.º Sporting de Braga, 38 pontos;

2.º Santa Clara, 34;

3.º Académico Viseu, 32;

4.º Farense, 24;

5.º Rio Ave, 21;

6.º Portimonense, 21;

7.º Mafra, 16;

8.º Leixões, 14.



Programa da 14.ª jornada

Sexta-feira (26 abril)

Santa Clara - Leixões, 10h00;

Académico Viseu - Rio Ave, 10h00;

Portimonense - Sporting de Braga, 10h00;

Farense - Mafra, 10h00.