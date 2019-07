As mais lidas

No desporto, o destaque é "Rui Moniz eleito presidente do ‘Comercial’".

A fotografia desta Primeira Página é do eurodeputado André Bradford que morreu ontem. "Criança acidentada espera uma semana por cirurgia", "Relação de Lisboa acusa tribunal açoriano de violência institucional", "Pescadores criticam preço pago pelas conserveiras" e "Freguesia da Relva celebra padroeira com 11 dias de festa" são outras chamadas de primeira página.

"Relatório revela fragilidades nos Cuidados Continuados" é a manchete desta sexta-feira do Açoriano Oriental.

