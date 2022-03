Relatório confirma intimidações de antigo presidente do parlamento britânico a funcionários

O painel de especialistas independentes confirmou as conclusões anteriores da comissária parlamentar para as normas de conduta, Kathryn Stone, aceitando 21 queixas contra Bercow feitas por três atuais e antigos funcionários.

Uma investigação de 22 meses sobre o comportamento do político ao longo de 12 anos encontrou insultos, humilhações e faltas de temperamento, emitindo a recomendação de que Bercow deve ser proibido indefinidamente de obter um passe de acesso ao Parlamento.

“A conduta do inquirido foi tão grave que, se ele ainda fosse deputado, teríamos determinado que deveria ser expulso por resolução da Câmara”, lê-se no relatório.

Bercow qualificou as conclusões como o resultado de uma “perseguição vingativa”.

“O caso contra mim teria sido rejeitado por qualquer tribunal do país, uma vez que é baseado na mais frágil das evidências, enraizado em boatos e rumores infundados, e promovido por dogmáticos da velha escola, decididos a resistir à mudança a todo o custo e agora acertando algumas contas antigas comigo”, disse.

Bercow tornou-se numa celebridade mundial durante os debates parlamentares sobre o processo do Brexit, tentando controlar os deputados gritando com um efusivo "Ordem!".

A sua interpretação ativista do papel do presidente da Câmara dos Comuns e decisões controversas para permitir aos deputados contestarem o Governo tornaram-no num herói para os opositores à saída da União Europeia, um vilão para os defensores do ‘Brexit' e um estorvo para a então primeira-ministra Theresa May.

"Considero o Brexit o maior erro de política externa desde a II Guerra Mundial”, disse, após deixar as funções.

Bercow também irritou os políticos de direita ao dizer em 2017 que o presidente norte-americano Donald Trump não deveria ter permissão para discursar no Parlamento britânico durante uma visita de Estado ao Reino Unido, uma honra dada a alguns de seus antecessores.

Inicialmente eleito deputado pelo Partido Conservador, Bercow deixou o cargo em 2019, após uma década como ’speaker’, e posteriormente aderiu ao Partido Trabalhista.

O relatório parlamentar conclui que “cabe aos historiadores julgar se o entrevistado foi um presidente reformador bem-sucedido da Câmara dos Comuns”.