Relação devolve bens furtados a vítima de crime

Bens furtados foram declarados perdidos a favor do Estado, mas a Relação de Lisboa corrigiu a falha e entregou bens à vítima do crime

O Tribunal da Relação de Lisboa corrigiu um erro do tribunal de Ponta Delgada, que declarou perdidos a favor do Estado os bens apreendidos pela investigação da polícia em dois crimes de furto.

No caso concreto foi condenada uma mulher pela autoria dos crimes, com uma pena suspensa de quatro anos de prisão, ficando provado que furtou 49 mil euros e vários objetos, a maioria em ouro, com o valor de 54 mil euros.





