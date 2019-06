Região em destaque na feira de Santarém

As mais lidas

Ler mais na edição desta sexta-feira, 7 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

A feira de Santarém é a maior montra nacional do desenvolvimento da agricultura e representa uma oportunidade para divulgar a produção regional.

Associação Agrícola de São Miguel promove stand com produtos regionais na Feira Nacional da Agricultura que se realiza em Santarém.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok