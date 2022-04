Pelo terceiro dia consecutivo foi registado um recorde do número de novos casos de Covid-19. Ontem foram diagnosticados 288 casos, revela o jornal.



"Preço dos combustíveis baixa amanhã" , "Polícia recorre a técnicas do CSI para investigar crimes" e "Fundação Brasileira quer descentralizar cultura" são outros destaques desta edição.



No Desporto: "Santa Clara acaba ano com derrota" e "Azores Rallye regressa ao Nacional".