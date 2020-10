Região com um novo caso positivo e duas recuperações nas últimas 24 horas

O caso diagnosticado corresponde a um indivíduo do sexo masculino de 27 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que obteve resultado positivo no teste de despiste à SARS-CoV-2 realizado à chegada.

Verifica-se a recuperação de um indivíduo do sexo masculino de 37 anos, na ilha de São Miguel, bem como de um indivíduo do sexo feminino de 32 anos, na ilha Terceira, elevando para 217 os casos recuperados na Região.

A Autoridade de Saúde Regional diz, ainda, que cumprindo os critérios de recuperação vigentes em território continental português, saiu de São Miguel, um indivíduo do sexo masculino de 26 anos.

Até ao momento, foram detetados na Região 337 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 59 casos positivos ativos, dos quais 32 na ilha de São Miguel, 11 na ilha Terceira, três na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, cinco na ilha do Faial, um na ilha de São Jorge, dois na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.