Região com 54 novos casos, 12 recuperados e uma morte nas últimas 24 horas

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, o caso positivo em Santa Maria, é referente a um viajante, não residente, na freguesia de Santa Bárbara, que obteve resultado positivo no rastreio de 6.º dia.





Na ilha Terceira, os dois novos casos correspondem a transmissão comunitária. Estes foram registados em Angra do Heroísmo (um em Nossa Senhora da Conceição e um Santa Bárbara).





Em São Miguel, nove dos novos casos correspondem a viajantes, três, não residentes, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Lagoa, que realizaram teste antes de iniciar viagem ao exterior, tendo obtido resultados positivos. Dois viajantes não residentes, um na freguesia da Fajã de Cima e outro na freguesia de São Sebastião, concelho de Ponta Delgada, obtiveram resultados positivos à chegada. Quatro viajantes não residentes, tripulantes de uma embarcação, obtiveram resultados positivos. Os restantes correspondem a transmissão comunitária.





Assim, na Lagoa há 10 novos casos (dois em Nossa senhora do Rosário, cinco no Cabouco e três em Santa Cruz).





No concelho de Ponta Delgada foram registados 20 novos casos (seis nos Arrifes, dois na Fajã de Cima, cinco em São Roque, um no Livramento, dois em São Sebastião, um em Santa Clara, um na Fajã de Baixo, um na Relva e um nos Remédios).





No concelho de Vila Franca do Campo há dois novos casos (um em Ponta Garça e um em São Miguel).





No concelho da Ribeira Grande há 19 novos (quatro em Rabo de Peixe, um na Ribeira Seca, seis no Pico da Pedra, sete nos Fenais da Ajuda e um na Conceição).





Também nas últimas 24 horas foram registadas 12 recuperações, duas em São Miguel (Ponta Delgada); duas no Faial (Horta); quatro na Terceira (Praia da Vitória) e quatro nas Flores (Lajes).





Registou-se nas últimas 24 horas, mais um óbito por Covid-19 , trata-se de um "homem de 71 anos que estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e era residente na freguesia de Sete Cidades, do concelho de Ponta Delgada". (Notícia em anexo)





À data de hoje estão internados 19 doentes, sendo 12 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em UCI); seis no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (com um em UCI) e um no Hospital da Horta.





O arquipélago conta presentemente com 547 casos positivos ativos, sendo 353 em São Miguel, 166 na Terceira, 10 no Pico, quatro nas Flores, cinco no Faial, quatro em São Jorge, três na Graciosa e dois em Santa Maria.





Nas últimas 24 horas foram extintas duas cadeias de transmissão local, uma no Faial e outra nas Flores.





Estão presentemente ativas no arquipélago três cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Faial, uma no Pico, uma Pico/Flores.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.377 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 6.646 pessoas e 37 faleceram.