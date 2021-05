Região com 30 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, na ilha Terceira, dois dos três novos casos, referem-se a passageiros, não residentes, com análise positiva ao 6.º dia; e o outro caso é referente a uma nova cadeia de transmissão local primária. Os casos foram diagnosticados no concelho da Praia da Vitória.





Em São Miguel há 22 novos casos no concelho da Ribeira Grande (19 em Rabo de Peixe, e três nas Calhetas); quatro no concelho de Ponta Delgada (dois nas Capelas, um em São Sebastião e um no Livramento) e um no concelho de Vila Franca, na freguesia de São Miguel.





Há duas cadeias de transmissão ativas no arquipélago, uma nas Flores e outra na Terceira.





No mesmo período, oito doentes recuperaram, todos em São Miguel (três em Ponta Delgada e cinco na Ribeira Grande).







A ASR refere que foi comprovado que dois casos positivos na ilha Terceira, concelho de Angra do Heroísmo, são recuperados de infeção anterior pelo que deixam de ser considerados casos positivos ativos na Região.





À data de hoje estão internados sete doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos.





Há presentemente 963 pessoas em vigilância ativa.





A Região conta presentemente com 226 casos positivos ativos, sendo 216 em São Miguel, cinco nas Flores, quatro na Terceira e um Santa Maria.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.156 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 4.773 pessoas e 31 faleceram.