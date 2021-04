Região com 29 novos casos nas últimas 24 horas, todos em São Miguel

O total de casos positivos resulta de 2.584 análises realizadas em laboratórios de referência da Região e de sete análises em laboratórios não convencionados (um teste PCR e seis testes rápidos).





No concelho de Ponta Delgada foram registados seis novos casos (dois na Relva, dois nas Capelas, um na Fajã de Cima e um em São Sebastião).





No concelho de Vila Franca do Campo foram registados 17 novos casos (oito em São Miguel, seis em Ponta Garça, um em São Pedro, um em Água de Alto e um na Ribeira das Tainhas).





No concelho do Nordeste há quatro novos casos em Santana.





No concelho da Ribeira Grande foram registados dois novos casos (um em Santa Bárbara e outro no Pico da Pedra).





No mesmo período registou-se um total de 11 recuperações, todas em São Miguel.





O concelho de Ponta Delgada teve oito das recuperações (duas em São Vicente Ferreira, uma em São Pedro, uma em São José, uma no Livramento, uma na Relva, uma em São Roque e uma nos Arrifes).





No concelho da Lagoa assinala-se uma recuperação, no Rosário.





No concelho do Nordeste há também uma recuperação, na Achadinha,





No concelho da Povoação há igualmente uma recuperação, na Vila da Povoação.





Seis doentes estão internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.







A Região regista hoje 186 casos positivos ativos, sendo 185 em São Miguel (79 no concelho de Ponta Delgada, 56 em Vila Franca do Campo, 33 no concelho do Nordeste, 11 na Ribeira Grande, cinco no concelho da Lagoa, e um no concelho da Povoação) e um em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto.





O número de vigilâncias ativas é presentemente de 907.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.324 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.000 pessoas e 30 pessoas faleceram.





Saliente-se que esta tarde, pelas15h00, o secretário regional da Saúde e Desporto promove uma conferência de imprensa para anunciar as medidas de renovação do estado de emergência na Região.