Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores inaugura primeira exposição unicamente virtual

Esta sexta feira, 7 de junho, a Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores inaugurou a primeira exposição virtual sobre o Espírito Santo que reúne peças de todas as ilhas acompanhadas por textos do padre José Júlio Rocha.

Numa visita pelos corredores fictícios do museu virtual é possível visitar peças de cerâmica, fotografias e quadros alusivos ao culto ao Divino Espírito Santo. A exposição só está disponível a quem visita o sítio na internet da RMCVA.

De tempos a tempos e com variadas temáticas, são apresentadas exposições que reúnem peças dos acervos dos diversos membros da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores, unidos no esforço comum de ligar ilhas e aspetos culturais sem obrigar à viagem de peças, assim reunidas, virtualmente, num mesmo espaço.

A primeira contou com o guião do Pe Doutor Helder Fonseca Mendes e textos do padre José Júlio Rocha, professor do Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo.

Tecnicamente, a nova experiência museológica é produzida pela aplicação Artsteps da Dataverse Ltd e utiliza tecnologias imersivas 3D VR (Realidade virtual), otimizadas para dispositivos e acessórios móveis como smartphones, iphones, ipads, tablets e óculos VR.