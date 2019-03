Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas reúne em Vila Franca

O município de Vila Franca do Campo recebe, quinta-feira, dia 28 de março, a 5ª reunião do Conselho Geral da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.Na sexta-feira, dia 30 de março, decorre o Seminário Regional de Adaptação às Alterações Climáticas a partir das 9h00, no auditório do Centro Cultural de Vila Franca do Campo.

A abertura do seminário vai contar com intervenções da secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, do presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, e do presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança, adianta nota de imprensa.





Seguir-se-ão quatro apresentações,nomeadamente, a apresentação do Plano Regional para as Alterações Climáticas, por parte do diretor regional do Ambiente, Hernâni Jorge; a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) do município de Vila Franca do Campo, por parte dos técnicos da autarquia, Ana Borges e João Medeiros; uma apresentação intitulada “A adaptação às Alterações Climáticas: Enquadramento Teórico e Informativo”, por Heitor Gomes – CEDRU (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano) e, ainda “Loulé: Um Caso Prático da aplicação de uma EMAAC”, por Lídia Terra e Inês Rafael do município de Loulé.





Na tarde de sexta-feira, os membros da Rede farão uma visita à Central Geotérmica do Pico Vermelho, na Ribeira Grande.