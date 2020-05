Rede CATL da Santa Casa da Maia promove concurso "Família à janela"

No âmbito do Dia Internacional da Família, a Rede dos CATL da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia promove, na próxima sexta-feira, o concurso 'Família à janela'.



De acordo com nota, é pretendido que, à janela, cada família tire a sua melhor fotografia, enviado-a em privado através da página do facebook do catlmaia, até dia 14 de maio. No dia 15 ocorrerá uma votação online, com as fotografias disponíveis a concurso.



A família vencedora será contemplada com uma bonita fotografia em tela, com a personalização do sobrenome da mesma.

Esta é uma forma de potenciar os laços familiares vividos durante este período de isolamento social, retratados numa bonita fotografia familiar, reitera a Rede de CATL da Santa Casa da Maia.