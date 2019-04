Red Bull Cliff Diving com arranque inédito no arquipélago das Filipinas

É já este sábado, 13 de abril, que os melhores especialistas mundiais dos saltos para a água de grande altura se reúnem para testar os seus limites a partir de impressionantes alturas de 27 (homens) e 21 (mulheres) metros.

Com o britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland a defenderem o título mundial, o grupo de 24 atletas de 18 nacionalidades apresenta algumas mudanças importantes. Das novas entradas, o destaque vai para chegada ao quadro permanente do ucraniano Oleksiy Prygorov – que foi medalha de prata nos saltos para a água dos Jogos Olímpicos de Pequim.



Também em masculinos, é incontornável a presença da maior lenda da modalidade – o colombiano Orlando Duque – na qualidade de “convidado” (wildcard). Duque lesionou-se no ano passado nos Açores e acabou por comprometer as suas aspirações competitivas. Agora terá de provar, aos 44 anos, que ainda é capaz de competir ao mais alto nível.

No comando desportivo da competição continua o norte-americano Greg Louganis, que é o mais cotado atleta de saltos para a água de todos os tempos, com quatro medalhas de ouro olímpicas e seis títulos mundiais.

Portugal volta a marcar este ano presença no mapa do Red Bull Cliff Diving World Series, com o regresso ao ilhéu de Vila Franca do Campo (Açores) previsto para os dias 21 e 22 de junho. Esta será a oitava edição consecutiva nos Açores.