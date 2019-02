Recolha seletiva bateu recorde em São Miguel

As mais lidas

Ler mais na edição imprensa desta terça-feira, 19 fevereiro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Em 2018, os resíduos indiferenciados recolhidos pelas Câmaras Municipais em São Miguel até ficaram ligeiramente abaixo do peso registado em 2017 mas, pelo contrário, a componente da recolha seletiva aumentou bastante.

As 19,4 mil toneladas de resíduos resultantes da recolha seletiva durante o ano passado representaram um novo recorde na ilha de São Miguel.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok