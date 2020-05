Recital de Viola da Terra online com Sofia Vidal

No âmbito do "Recital Livre de Viola da Terra" que aconteceria este ano, no próximo domingo, será lançado, na página de Facebook de Rafael Carvalho, facebook.com/rafael.carvalho.12935 , o vídeo com o recital de Sofia Vidal que vem sendo a ser preparado e editado nas últimas três semanas e que contará com o trabalho desenvolvido desde o início do presente ano lectivo.



O vídeo do recital ficará, mais tarde, disponível online na página de Facebook do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

No recital serão apresentadas peças de Ana Paula Andrade, Astor Piazzolla, Ernesto Becucci, Niall Kenny, Rafael Carvalho e Zequinha de Abreu, tendo como solista Vidal, bem como Rafael Carvalho e a participação especial de Ana Paula Andrade.

Será apresentada uma grande diversidade de peças, fruto de um trabalho constante de transcrição de músicas para a Viola da Terra, por parte do Professor da disciplina e de um enorme esforço de aprendizagem por parte da aluna Sofia Vidal, adianta nota.



Estas peças revelam a grande versatilidade e potencialidade da Viola da Terra bem como da seriedade do trabalho desenvolvido no Conservatório Regional de Ponta Delgada há mais de uma década, onde a Viola da Terra (Viola de Arame dos Açores) tem sido exemplo no ensino da Viola de Arame nos Conservatórios Oficiais do País.

Rafael Carvalho assume que este não era o formato pensado inicialmente para a realização do Recital de 2020 mas admite que era importante que o mesmo se realizasse, acabando por ser um desafio diferente por ter de ser preparado à distância.