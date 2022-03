Receitas da Altice Portugal cresceram 7,6% no primeiro semestre para 1.099 ME

“A performance das receitas no segundo trimestre e primeiro semestre de 2021 continua sustentada e na rota de crescimento, totalizando 550,7 milhões de euros e 1.099,8 milhões de euros, respetivamente, o que traduz um crescimento face ao período homólogo” de 10,3% e de 7,6%, lê-se na mesma nota.

A Altice indicou que este desempenho beneficiou “de um contexto económico que parcialmente retomou a normalidade, após o gradual levantamento de medidas de confinamento relacionadas com a pandemia covid-19”.

Paralelamente, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do segundo trimestre atingiu 213 milhões de euros e 417,3 milhões de euros no primeiro semestre.

Este indicador, referiu a Altice, “voltou a revelar crescimento no segundo trimestre de 2021, com +5,9% face ao segundo trimestre de 2020 e com +4,3% face ao trimestre anterior”, sendo que, nos primeiros seis meses de 2021, registou “um incremento” de 1,4% face ao período homólogo do ano anterior”.

O grupo salientou que “continuou a expandir a sua rede de fibra ótica, adicionando mais 111 mil casas no segundo trimestre de 2021 e mais 208 mil nos primeiros seis meses do ano", sendo que, "no final de junho de 2021, o número de casas passadas com fibra ótica em Portugal atingiu 5,8 milhões”, de acordo com o comunicado.

Já o investimento foi de 117,1 milhões de euros no segundo trimestre e 228,4 milhões de euros no primeiro semestre, mais “2,8% e mais 4,7% que o mesmo período do ano anterior, respetivamente”, detalhou a Altice Portugal, indicando que esta evolução reflete “a continuação da expansão da cobertura de fibra ótica”.

De acordo com a Altice Portugal, o segmento consumo do grupo “apresentou um valor de receitas de 303,7 milhões de euros no segundo trimestre do ano”, o que se traduziu num aumento homóloga de 7,0% “quando comparado com o total de 283,7 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior.

Face ao trimestre anterior registou uma “ligeira contração” de 0,7%, acrescenta.

Por sua vez, no segundo trimestre do ano, as receitas do segmento de serviços empresariais “registaram um incremento de 14,4% face ao valor de igual período do ano anterior, fixando-se em 247 milhões de euros (versus 215,9 milhões de euros no segundo trimestre de 2020)”, adiantou a empresa, referindo ainda que face ao trimestre anterior as receitas registaram um aumento de 1,5%.

“A evolução do segmento neste trimestre torna indubitável a criticidade dos serviços prestados e o seu compromisso na transformação digital para apoiar os clientes a superar esta crise global”, indicou a Altice Portugal.